ДТП за участю п'яного чиновника "Укрзалізниці": медики не дають взяти кров на аналіз у Федорка

Цьому перешкоджають і самі медики, пише LB.ua.

Згідно з повідомленням, зокрема, Києво-Святошинське відділення поліції отримало від медиків відповідь про неможливість проведення слідчий дій, оскільки у Федорка - "подагра, гіпертонічний криз та забій м'яких тканин лівої кисті".

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"LB.ua потребує підтримки колег і закликає їх приїхати в 20:30 за адресою Повітрофлотський проспект 9, де знаходиться Залізнична клінічна лікарня №2", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня по дорозі на Боярку в Київській області начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" в стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 зіткнувся з автомобілем журналіста Левіна, який їхав разом з дружиною та трьома малолітніми дітьми.