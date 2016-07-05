Протести на кордоні з Польщею: проти пікетувальників порушено справи

Однак, за інформацією джерела ZIK, друга хвиля блокування учасниками акції протесту проти тимчасового припинення малого прикордонного руху між Польщею та Україною, під ПП "Краковець" запланована на 12 годину.

Начальник Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області, підполковник поліції Ігор Муха повідомив, що щодо блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні "Краковець" та "Грушів" порушено два кримінальних провадження.

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Нагадаємо, станом на ранок всі пункти пропуску через державний кордон на території Львівщини розблоковано.

Як повідомлялося, мітингувальники чотирнадцять годин поспіль блокували рух на кордоні з Польщею. Їх не влаштовує те, що Польща тимчасово призупинила малий прикордонний рух між Україною та Польщею в частині, що стосується в’їзду та перебування на території Польщі мешканців прикордонних районів України, у яких є дозволи, видані відповідними органами Республіки.