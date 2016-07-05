В Одесі почнуть працювати шкільні офіцери поліції

В Одесі з вересня почнуть працювати шкільні офіцери поліції. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила начальник сектора прес-служби Управління патрульної поліції в Одесі Алла Марченко.

Читайте такожВ Одесі на маршрути вийшли 5 нових низькопідлогових тролейбусів

Як зазначила Марченко, це - пілотний проект, який буде проходити в трьох містах України, в тому числі, в Одесі.

«Вже є плани, вже складається графік, ми вже проводимо робочі зустрічі. Тому ми скоро обов`язково пояснимо, перш за все, батькам, про те, як це буде проходити. Це, перш за все, профілактика і правове виховання наших дітей», - заявила Марченко.