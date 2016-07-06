5 найкращих місць для купання в Карпатах

Карпатські гори давно облюбували прихильники зимового відпочинку, однак влітку в Карпатах не менш цікаво. Адже в літні місяці природа оживає, щедро обдаровуючи нас грибами і ягодами, гірські схили покриваються квітами, джерела наповнюються найчистішою цілющою водою, а численні озера, річки та водоспади освіжають і дарують бадьорість тим сміливим, хто не боїться прохолоди гірських водойм. Які місця для купання в Карпатах найпривабливіші з точки зору туриста? Розглянемо п'ять варіантів, які не залишать байдужим жодного любителя відпочинку поблизу води.

1. Одним з кращих курортних місць в Карпатах вважається місто Яремче. Це затишний, оточений горами туристичний центр, звідки починається безліч туристичних маршрутів. Знайти собі тур до душі тут зможе кожен мандрівник. Яремче завжди радий гостям: повноцінний відпочинок в Карпатах ви отримаєте, навіть не залишаючи меж міста. Для цього потрібно всього лише зупинитися в готелі Романтик Спа, який пропонує комфортний розслаблений відпочинок з усіма зручностями на тлі карпатських гір. На території готелю розташована велика спа-зона з термальними басейнами, соляним гротом, гідромасажем, є всі умови для занять спортом. Тут ви зможете не тільки вдосталь поплавати, а й позасмагати під м'яким карпатським сонцем: для цього в готелі працює відкритий спа-басейн з чистою теплою водою, шезлонгами і баром. Відпочити у води за певну плату можуть всі бажаючі; для гостей готелю доступ до басейнів безкоштовний. Сайт готелю - romantikspahotels.ua

2. Напевно, багато хто погодиться, що вид падаючої з висоти води - це чарівне видовище, а купання у водоспаді дарує ні з чим не порівнянні відчуття. У Карпатах дуже багато водоспадів, але в основному вони розташовані в важкодоступних місцях: щоб помилуватися ними, потрібно докласти чимало зусиль. На щастя, є кілька маршрутів, де це чудо природи можна спостерігати в комфортних умовах. Одне з таких місць - водоспад Гук. Якщо ви зупинилися в Яремче, дістатися до нього не складе великих труднощів. До водоспаду веде піший маршрут завдовжки 5 км. Стежка пролягає вздовж річки Женець, в оточенні мальовничих краєвидів. Дійшовши до водоспаду, ви зможете скинути втому під падаючими струменями води. Висота водоспаду Гук становить 15 м; через шуму, що видається падаючою водою, водоспад і отримав свою назву.

3. Всього в 35 км від Яремче розташований популярний гірськолижний курорт Буковель. В останні роки його інфраструктура активно розвивається, завдяки чому курорт став привабливим місцем і для льотного відпочинку. Розташований в оточенні 5 гір, Буковель пропонує своїм гостям не тільки чисте гірське повітря і неймовірні види, але і безліч варіантів відпочинку на воді. І все завдяки з'явився тут недавно озеру - найбільшому з штучних озер в Україні. Розтягнулося воно майже на 800 м в довжину, глибина водойми досягає 15 м. Так як озеро знаходиться в горах, будьте готові до холодної води, тобто багато часу у воді провести не получиться. Перебування в зоні відпочинку на озері платне, як і оренда шезлонгів і парасольок. Дістатися до Буковеля легко: сюди можна приїхати як на особистому автомобілі, так і на автобусі.

4. Якщо ви віддаєте перевагу куточкам незайманої природи, вирушайте за враженнями до озера Герешаска. Щоб забратися туди, доведеться витратити 3-4 години на підйом в гору (напрямок до вершини Апшинець). Озеро Герешаска наповнене прозорою і холодною (не вище 11 градусів) водою, для купання в якій буде потрібна певна частка мужності. Вхід в озеро пов'язаний з рядом труднощів: заважають численні камені і некомфортний нахил. Дістатися до цих природних красот найпростіше на джипі. Це дозволить заощадити масу часу і сил: пропозиції водіїв можна знайти як в інтернеті, так і в самому Яремче.

5. І наостанок інформація для любителів екстриму: в Карпатах зустрічаються гірські річки котрі ідеально підходять для сплаву на байдарках. Сплав по ним може стати одним з найбільш пам'ятних літніх пригод, особливо якщо ви виберете для проходження початок літа, коли річки наповнюються талою водою. Після рясних дощів сплавлятися тут можна все літо і навіть восени. В якості транспортних засобів використовуються катамарани, рафти, каяки та байдарки. Для сплавів річками Карпат не потрібно особлива фізична підготовка: новачкам прекрасно підійде річка Дністер, несе свої води величаво і спокійно. Активний рафтинг чекає вас на річках Черемош та Прут: пороги різного ступеня складності не дадуть занудьгувати навіть досвідченим екстрималам. Можна вибирати маршрути різної протяжності, від сплаву на пару годин до багатоденного туру, що включає ночівлі в наметі, посиденьки біля багаття і повне занурення в дику природу краю.