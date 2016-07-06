Блокування техніки ЗСУ у Торецьку: двох організаторів заворушення засудили до громадських робіт

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Донецькій області.

Усього поліцейськими було затримано вісьмох порушників, які підбурювали населення до масових безладів та чинили непокору співробітникам поліції. Усі вони - місцеві мешканці віком від 20 до 61 року. Троє з них вже потрапляли до поля зору правоохоронців.

Зазначається, що порушники притягуються до відповідальності згідно зі ст. 185 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте такожУ Луганській області військовий тягач протаранив блокпост, одна людина загинула (фото)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до п'ятнадцяти діб.

Двом організаторам заворушень суд уже призначив покарання у вигляді виправних та громадських робіт.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня у Торецьку група людей із числа раніше засуджених осіб у стані алкогольного сп’яніння підбурювала місцевих жителів на зворушення. Внаслідок їхніх протиправних дій близько 100 громадян перекрили дорогу військовому транспорту, який рухався на позиції по обороні міста.