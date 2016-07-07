Луценко показав коштовності, виявлені під час обшуку у Клюєва
00:49, 07 липня 2016Суспільство
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко оприлюднив фотографії з обшуку у політика та бізнесмена Андрія Клюєва.
facebook.com/LlutsenkoYuri?fref=ts
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Для тих, хто сміявся над моєю вказівкою обшукати помешкання підозрюваних ОЗУ Януковича, - фото із запізнілого, але таки проведеного сьогодні обшуку у Клюєва", - йдеться в повідомленні.
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Як додав Луценко у коментарях до посту, на дане майно накладено арешт для забезпечення обвинувального висновку.
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