Луценко показав коштовності, виявлені під час обшуку у Клюєва

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Для тих, хто сміявся над моєю вказівкою обшукати помешкання підозрюваних ОЗУ Януковича, - фото із запізнілого, але таки проведеного сьогодні обшуку у Клюєва", - йдеться в повідомленні.

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Як додав Луценко у коментарях до посту, на дане майно накладено арешт для забезпечення обвинувального висновку.