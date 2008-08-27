Україна разом з Росією поставить на облік усі «Ігли» і «Стріли»

Україна планує підписати з Росією угоду про обмін інформацією про експорт, імпорт переносних зенітних ракетних комплексів типу «Ігла» та «Стріла».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Державної служби експортного контролю Юрій ПЕТРОЧЕНКО.

«Це суто інформаційна угода про взаємне інформування. Росія інформуватиме Україну про те, що вона експортувала або імпортувала ПЗРК, а Україна в свою чергу з цих питань інформуватиме Росію», - сказав Ю.ПЕТРОЧЕНКО.

Голова Держслужби експортного контролю повідомив, що в 2003 році ПЗРК «Ігла» і «Стріла» були віднесені до дуже небезпечних видів озброєння. «Між країнами виробниками цих комплексів були розподілені зобов`язання контролю за їх передачею. В світі такі комплекси виробляють США, Англія, Франція та Росія. Й на Росію було покладено зобов`язання контролювати переміщення цих ПЗРК на території СНД», - пояснив він.

Ю.ПЕТРОЧЕНКО не уточнив термінів підписання цієї угоди. «Угода вже готова й уряд повинен делегувати право його підписання або Міністерству закордонних справ України, або Державній службі експортного контролю, а потім через МЗС ми повідомимо Росію про те, що при будь-якій слушній нагоді ми готові її підписати», - зазначив Ю.ПЕТРОЧЕНКО.