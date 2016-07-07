В Одесу на оздоровлення прибули 23 дитини із зони АТО

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв`язків з громадськістю Одеської міської ради, санаторій «Ластівка» прийняв на оздоровлення групу дітей з Донецької області.

Санаторій знаходиться в курортному районі Одеси на Дачі Ковалевського поблизу узбережжя Чорного моря, де для дітей організовані морські купання, сонячні та повітряні ванни.

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«В Одесі за рахунок коштів міського бюджету забезпечується робота міського дитячого протитуберкульозного санаторію «Ластівка». Зараз у санаторії перебувають 23 дитини у віці від 8 до 14 років з Мар`їнського району Донецької області. Діти отримують посилене харчування, проходять огляд лікарів і за необхідності отримують медикаменти», - сказали в департаменті.

Крім цього, в санаторії «Ластівка» застосовуються різні методи фізіотерапії, масаж, лікувальна фізкультура, дихальна гімнастика, кліматотерапія.

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В цілому зараз у санаторії проходять оздоровлення 155 дітей у віці від 1,5 років до 14 років, які перебували в контакті з носіями туберкульозу або продовжують профілактичне лікування після стаціонарного етапу. Санаторій «Ластівка» є єдиним дитячим протитуберкульозним санаторієм в Україні, який повністю фінансується за рахунок коштів муніципального бюджету.