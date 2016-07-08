В Україні з 11 липня розпочинається вступна кампанія

10:35, 08 липня 2016
Суспільство
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Подача документів в електронному вигляді до вищих навчальних закладів розпочнеться 11 липня, абітурієнти зможуть подавати 15 заяв за 5 спеціальностями до різних вишів.

фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

"У понеділок, 11 липня, розпочинається основний етап вступу до вищих навчальних закладів, позаду зовнішнє незалежне оцінювання, і розпочинається подача документів", - сказала вона.

Міністр зауважила, що особливість цієї кампанії, як і попередньої, що всі документи подаються в електронному вигляді. "Це ті документи, які стосуються вступу на програми бакалавра", - пояснила Гриневич та додала, що якщо у абітурієнтів виникнуть проблеми з електронною подачею документів, то вони можуть звернутися в центри підтримки, які є при будь-якому виші.

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Вона також нагадала, що у 2016 році відбувається останній набір на програму підготовки молодшого спеціаліста. Крім того, міністр підкреслила, що Кабмін збільшив держзамовлення на прийом у виші. Всього абітурієнти можуть подавати 15 заяв за 5 спеціальностями до різних вишів.

"Таким чином, складається ситуація, що орієнтовно 50% тих студентів, які потраплять до вищих навчальних закладів, зможуть навчатися за кошти бюджету", - сказала Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Кабмін збільшив держзамовлення на прийом у виші на 12,3%. Загальна кількість абітурієнтів, які зможуть навчатись за державні кошти, збільшиться до 272,6 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання – 237,9 тис. осіб, що більше на 12,3% та 10,4% затверджених на 2015 рік загальних показників.

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Передбачається, що державне замовлення дозволить також навчатися пільговим категоріям, таким як учасники АТО, їх дітям, а також випускникам з окупованих територій, що бажають скласти ЗНО та вступити у виші на підконтрольних Україні територіях. Також значно збільшена кількість місць молодших спеціалістів, що частково дозволить компенсувати дефіцит робітничих кадрів на ринку праці.

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