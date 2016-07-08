Перед викриттям "суперхабарник" МОЗ пішов на лікарняний: "пошкодив м'язу ноги"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський на брифінгу в Києві.

«Я з ним (Василишиним – УНІАН) останній спілкувався вчора зранку, коли він мені зателефонував, це було приблизно 9-та ранку, про те, що в нього виникли проблеми зі здоров'ям, щось там на кшталт пошкодження м'язу ноги», - повідомив Шафранський.

Читайте такожХолодницький застерігає, що справа "суперхабарника" МОЗ може провалитись

«Він зранку звернувся до лікаря, і потім він мене поінформував СМСкою про те, що йому лікарі відкрили лікарняний, рекомендували йому спокій станом до понеділка. Я йому СМСкою побажав одужання, після того ми з ним не спілкувалися», - заявив в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. Директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.