Консультативна місія ЄС відкрила представництво у Львові

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт EUAM.

Зокрема, зазначається, що сьогодні голова Консультативної місії Кястутіс Ланчінскас представив команду львівського регіонального представництва EUAM ЗМІ та партнерам місії.

Офіційний захід відкрив Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

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"Ділитися кращими європейськими практиками є основою діяльності місії у регіоні, - заявив Кястутіс Ланчінскас. – Наше завдання: консультувати, тренувати та надавати обладнання. Наші головні партнери у Львові – це поліція та прокуратора".

Він розповів, що минулого тижня місія провела семінар для прокурорів щодо підвищення ефективності співпраці між поліцією та прокуратурою з розслідування кримінальних справ та відмивання коштів.

"Також ми надаємо підтримку правоохоронним органам задля вдосконалення їхніх стратегічних комунікацій. Ми сподіваємося на поглиблення співпраці з нашими партнерами у Львівській області. Я переконаний, що разом ми зможемо добитися значних успіхів у впровадженні реформ" - сказав глава місії.

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Також Кястутіс Ланчінскас окреслив план діяльності своїх колег у Львові, зокрема розповів про масштабну програму тренінгів із взаємодії поліції з громадою (community policing), метою якої є зміцнення співпраці правоохоронців з місцевими мешканцями.

Консультативна місія ЄС надає консультації, тренінги та обладнання з метою підтримки реформування правоохоронних та судових органів України таких як: Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро.