Скільки коштуватиме День Незалежності для бюджету

Святкування Дня незалежності України коштуватиме близько 15 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам віце-прем’єр міністр Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, передбачається, що 7,8 млн. грн. будуть витрачені з державного бюджету, 6,5 млн. грн. – з бюджету столиці України.

Святкування триватиме три дні – з 23 по 25 серпня.