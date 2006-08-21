Скільки коштуватиме День Незалежності для бюджету
17:37, 21 серпня 2006Суспільство
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Цифру назвав Табачник
Святкування Дня незалежності України коштуватиме близько 15 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам віце-прем’єр міністр Дмитро ТАБАЧНИК.
За його словами, передбачається, що 7,8 млн. грн. будуть витрачені з державного бюджету, 6,5 млн. грн. – з бюджету столиці України.
Святкування триватиме три дні – з 23 по 25 серпня.
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