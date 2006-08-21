Ющенко розвіє стереотипи щодо кримських татар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в ході зустрічі з представниками Меджлісу кримськотатарського народу запевнив, що має намір усунути стереотипи, що склалися в суспільстві щодо кримських татар.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі меджлісу.

За її інформацією, в ході півторагодинної зустрічі Президент і лідери меджлісу обмінялися думками з найактуальніших проблем, пов`язаних із поверненням, облаштуванням і відновленням прав кримськотатарського народу. Керівники меджлісу підкреслили, що головною причиною затягування владою проблем кримських татар "є відсутність постійного, прозорого й системного діалогу між органами вищої влади України та представницьким органом кримськотатарського народу". В зв`язку з цим меджліс вважає необхідною безпосередню участь глави Української держави в спільному визначенні принципів, які будуть покладені в основу вирішення кримськотатарської проблеми.

За словами голови меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЬОВА, "від Президента повинні виходити політичні посили, що закликають значну частину українського чиновництва й політикуму повернутися обличчям до кримськотатарської проблеми". Одним із перших таких кроків глави держави, на думку керівників меджлісу, має стати підтримка законопроектів "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" та "Про статус кримськотатарського народу в Україні".

У свою чергу Президент підкреслив важливість подолання інертності влади щодо проблем кримських татар. При цьому В.ЮЩЕНКО особливо відзначив, що він є прихильником чіткого законодавчого врегулювання кримськотатарської проблеми. "Я, як Президент України, готовий виступити з необхідними ініціативами, спрямованими на усунення стереотипів щодо кримських татар і створення умов для повноцінного розвитку кримськотатарського народу", - цитує меджліс слова В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України провів зустріч із лідерами кримськотатарського народу.

В ході зустрічі, зокрема, було прийняте рішення в першій половині вересня провести засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому головним питанням стане вирішення всього спектру проблем кримськотатарського народу.