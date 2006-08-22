Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що до кінця жовтня НАК «Нафтогаз України» повністю розрахується з компанією «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) за поставлений в першому кварталі 2006 року природний газ.

Про це він повідомив учора ввечері в ефірі УТ-1.

«До середини жовтня «Нафтогаз» повністю розрахується з «РосУкрЕнерго», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня представник «РосУкрЕнерго» заявив, що НАК "Нафтогаз України" погасила 49,6 млн. доларів з 371,8 млн. доларів боргу за поставлений в першому кварталі 2006 року природний газ.

За його інформацією, термін оплати частини заборгованості, що залишилася, буде узгоджено найближчим часом.

Раніше в серпні «РосУкрЕнерго» попередило "Нафтогаз України" про можливе звернення до стокгольмського арбітражного суду, якщо НАК не виплатить борг за поставлений газ до 15 серпня 2006 року. Цю заборгованість "Нафтогаз України" збирався погасити ще в липні ц.р., але попередній уряд в особі Мінфіну відмовив "Нафтогазу" в наданні державного кредиту на 1 млрд. доларів для виплати боргу за поставлений газ і закупівлі додаткових об`ємів газу в підземні сховища.

Проте, у відповідь на ультиматум «РосУкрЕнерго» "Нафтогаз" пообіцяв привернути зовнішній кредит до 5 серпня. А 7 серпня ц.р. новий перший віце-прем`єр України Микола АЗАРОВ заявив про те, що держкомпанія фактично банкрут, і влада має намір ініціювати ревізію її бізнесу, зокрема схему реалізації газу.

17 серпня віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що за результатами перевірки касовий розрив НАК "Нафтогаз України" досягає 8 млрд. грн. За його словами, уряд розробив план фінансового оздоровлення компанії і ставить завдання "витягти з тієї ями, в якій опинився НАК "Нафтогаз України", до лютого-березня 2007 року.