В селищі на Одещині перевернувся комбайн, двоє загинули

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області, о 16:09 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового диспетчера швидкої допомоги, що в Захарівці по вулиці Радянській перевернувся комбайн та потрібна допомога для вилучення загиблих.

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До місця події о 16:14 прибуло пожежно-рятувальне відділення 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Було встановлено, що водій комбайну не впорався з керуванням, комбайн з'їхав з мосту та перевернувся.

Внаслідок пригоди комбайнер та помічник комбайнера були затиснуті кабіною. Рятувальники з використанням тросу автомобілем та автокраном підняли комбайн та за допомогою шанцевого інструменту вилучили загиблих з кабіни.

До ліквідації наслідків події залучалась 1 одиниця основної пожежної техніки та 4 чоловіка особового складу.