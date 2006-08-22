Мешканці Новобогданівки вимагають надати їм статус учасників війни

Запорізька обласна рада планує компенсувати мешканцям Новобогданівки збитки, спричинені вибухами боєприпасів.

Про це заявив виконувач обов`язків голови Запорізької обласної державної адміністрації Микола ФРОЛОВ, повідомляє радіо "Свобода".

Напередодні мешканці села надіслали до сільради близько півтисячі заяв з вимогою компенсації збитків.

Також вони вимагають виділити кошти на ліквідацію військових складів поблизу села та законсервувати нафтобазу.

Мешканці Новобогданівки, зокрема, вимагають надати їм статус учасників війни, визнати територію села екологічно забрудненою зоною з виплатою 25% компенсації та забезпечити безкоштовне лікування й медичне обслуговування.

При цьому вони також вимагають забезпечувати їм безкоштовне оздоровлення щорічно.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на складах боєприпасів неподалік села Новобогданівка вибухнули боєприпаси, після чого почалася пожежа. З території військової частини евакуйовані всі працівники і жителі навколишніх сіл.

Нинішня надзвичайна подія на військових складах під Новобогданівкою стала третьою подібною подією за останні 2,5 роки.