Під час отримання 2,5 тис. доларів затримали директора ліцею

12:24, 31 серпня 2008
Суспільство
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Міліція каже: хабар

В Єнакієвому Донецької області під час одержання хабара затримали директора одного з місцевих ліцеїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, 15 тисяч гривень освітянка вимагала та отримала від приватного підприємця за дозвіл на оренду примiщення, що перебуває на балансі ліцею. Під час отримання частини коштів в розмірі 2,5 тисячі доларів у своєму службовому кабінеті директора ліцею затримали правоохоронці. Стосовно неї, за матеріалами УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, прокуратура м. Єнакієвого порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (хабарництво) Кримінального кодексу України.

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