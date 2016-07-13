В районі Одеського НПЗ горіло сміттєзвалище

Про це повідомляє «Думская».

На великій площі горіла суха трава та дерева. Патрульна поліція перекрила дорогу в районі зупинки «Друга прохідна» і розгортала транспорт. Рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню, а патрульна поліція відкрила рух на Шкодовій горі. О 20:57 патрульна поліція поїхала, а пожежа була локалізована.

Як повідомляв УНІАН, виконком Львівської міськради запропонував збудувати сміттєпереробний комплекс на території Яворівського військового полігону.

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Цю інформацію озвучив 30 червня в ході сесії міськради начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець. За його словами, один з оптимальних варіантів - клопотати перед центральними органами влади про виділення земельної ділянки для сміттєпереробного комплексу площею щонайменше 40 га в межах Яворівського військового полігону (має загальну площу 36153 га).