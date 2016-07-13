"Диверсант з Північного Кавказу": СБУ розповіла про затриманого колишнього охоронця Захарченка

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий заявив, що він був завербований у 2014 році російськими спецслужбами для участі у збройному конфлікті проти України.

Уродженець Північного Кавказу пройшов навчання у диверсійному таборі в російському Ростові-на-Дону. Потім куратори переправили найманця разом з "казаками" на тимчасово окуповані терористами території України. Чоловік брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у багатьох точках, зокрема у Донецькому аеропорту, поблизу Широкиного та Пісків.

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Найманець засвідчив, що під час перебування на тимчасово окупованих терористами територіях входив до незаконних збройних формувань "Святой Георгий", "Восток" та "Патріот". Упродовж травня - серпня 2015 року у складі "особого отдела республиканской гвардии" забезпечував особисту охорону ватажку терористів "ДНР" Захарченку.

Останнім часом, як пояснив бойовик, він розчарувався в ідеях фейкової "новороссии" та не побачив жодних проявів "українського фашизму", на боротьбу з яким його вербували російські спецслужби. За словами найманця, перебуваючи у складі незаконних збройних формувань, він переконався в тому, що кривавий конфлікт штучно створений та підтримується Росією. Бойовик на власні очі бачив вбивства мирних громадян російськими військовими, згвалтування, мародерства та грабежі, внутрішні розбірки, викликані повальним зловживанням "ополченцями новороссии" дешевим алкоголем та наркотиками.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Триває досудове слідство.