"Дніпро" остаточно залишилося без "петровська" (фоторепортаж)
13:12, 25 травня 2016Суспільство
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Комунальники остаточно зрізали частину "петровськ" зі стели при в’їзді до Дніпропетровська. Тепер там залишилось лише "Дніпро" – згідно до нової назви міста.
На в'їзді до Дніпра оновили стелу / Фото УНІАН
Як повідомляв УНІАН, зрізати літери зі стели комунальники почали 23 травня. При цьому тоді місцеві жителі викликали 3 патрулі, коли помітили "діяльність" поблизу стели.
Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро 19 травня в рамках декомунізації.
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