"Дніпро" остаточно залишилося без "петровська" (фоторепортаж)

Комунальники остаточно зрізали частину "петровськ" зі стели при в’їзді до Дніпропетровська. Тепер там залишилось лише "Дніпро" – згідно до нової назви міста.

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