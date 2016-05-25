"Дніпро" остаточно залишилося без "петровська" (фоторепортаж)

13:12, 25 травня 2016
Суспільство
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Комунальники остаточно зрізали частину "петровськ" зі стели при в’їзді до Дніпропетровська. Тепер там залишилось лише "Дніпро" – згідно до нової назви міста.

УНІАН

Як повідомляв УНІАН, зрізати літери зі стели комунальники почали 23 травня. При цьому тоді місцеві жителі викликали 3 патрулі, коли помітили "діяльність" поблизу стели.

Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро 19 травня в рамках декомунізації.

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