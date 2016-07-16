В аеропорту Стамбула перебуває близько 80 українців - генконсул

Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Бондар в ефірі "5 каналу". “За нашими списками зібрано близько 80 осіб. Це різні громадяни, більшість з них мають летіти до України: Київ, Одеса. Є транзитні пасажири, які теж чекають своїх перельотів, стикувальних рейсів. Тому зараз ми намагаємося полетіти за допомогою українських авіаліній, якщо ні - то громадяни будуть розміщені в одному з готелів Стамбула", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

В даний час більшість організаторів заколоту затримано.

В результаті спроби військового перевороту загинули щонайменше 90 осіб.

МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.