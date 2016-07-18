На Харківщині згоріло 100 гектарів пшениці

Як повідомляє управління ДСНС у Харківській області, 17 липня о 13:10 на номер «101» від чергового Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення про пожежу на полі озимої пшениці, яка виникла приблизно о 12:30 біля села Роздолля.

На хлібному масиві загальною площею 253 гектари вогнем було охоплено посіви озимої пшениці, що належать ПРАТ «Краснопавлівський КХП». На момент прибуття першого підрозділу ДСНС пожежею охоплено поле на площі близько 100 гектарів. Одночасно до гасіння пожежі були задіяні добровільні пожежні команди сільгосппідприємств, що розташовані поруч.

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Всього на ліквідацію пожежі було залучено 3 одиниці пожежної техніки 45-ї пожежно-рятувальної частини Первомайського району, 1 відділення 24-ї ДПРЧ Лозівського району, 1 відділення 35-ї пожежно-рятувальної частини селища Краснопавлівка. Крім того, до гасіння пожежі була задіяна тракторна техніка ПрАТ «Краснопалівський КХП» та інших сільськогосподарських підприємств у кількості 6 одиниць. Всього до ліквідації пожежі було залучено 25 чоловік особового складу ДСНС та понад 20 чоловік працівників сільськогосподарського підприємства.

Пожежа була локалізована о 14:45 та ліквідована о 15:00.

Під час гасіння пожежі врятовано озиму пшеницю на загальній площі 203 гектари (153 гектари на полі, де виникла пожежа, та 50 гектарів розташованого поруч хлібного поля).

Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюється.