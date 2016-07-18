В Одесі в рамках міжнародного кінофестивалю відкрилася арт-програма

В Одесі в рамках 7-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) вперше відкрилася арт-програма.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі фестивалю, ця програма, що дістала назву «АРТ-ОМКФ», відкрилася увечері 17 липня.

Сьогодні, 18 липня, відкриється перша експозиція робіт українських художників, спеціально підготовлена до відкриття кінофестивалю. Також у понеділок відбудеться показ фільму-інсталяції від колективу Soundwalk, заснованого на архівах франко-швейцарського режисера, кінокритика і актора Жан-Люка Годара. Роботи останнього, як зазначили в прес-службі, справили революційний вплив на світове кіномистецтво. Автором фільму-інсталяції став лідер Soundwalk, фотохудожник Стефан Краснянськи (Париж).

«Одеський музей морського флоту, на базі якого створено експериментальний виставковий простір MOREart project, вперше відкриє свої двері для гостей «АРТ-ОМКФ». Першим проектом, який буде представлений на легендарній одеській локації, стане 19 липня експозиція «Внутрішнє кіно», - розповіли в прес-службі.

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У роботі над проектом взяли участь більш як 10 молодих українських художників, а кураторами програми виступили - Вікторія Бурлака, Аліна Гордієнко і Аліса Гришанова.

Завершить спеціальну арт-програму фестивалю презентація робіт учасників проекту «Director's cut/режисерська версія», взяти участь в якому можуть всі охочі художники. Заходи програми триватимуть до 23 липня включно.

«Кінематограф є невіддільним від образотворчого мистецтва, а воно, у свою чергу, – від кіно. У цьому році всі ці форми творчості по'єднуються в спеціальній арт-програмі Одеського кінофестивалю. Куратор програми - одеська художниця Аліна Гордієнко. Заходи пройдуть на декількох локаціях, а потрапити на них може кожен охочий – вхід вільний», – підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 7-й ОМКФ проходить в Одесі 15-23 липня.