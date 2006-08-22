Бойко у Москві провів переговори з головою «Газпрому»

Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО відвідав Москву з робочим візитом, в ході якого було проведено переговори з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпаливенергетики України.

Нагадаємо, вчора в ефірі УТ-1 Ю.БОЙКО повідомляв, що серед ключових питань візиту - формування газового балансу до кінця року, перехід до опалювального сезону, цінової політики ресурсної бази, можливостей технічного відбору до сховищ.