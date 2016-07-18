Екс-воєнкома Одеської області, затриманого за хабар, випустили під заставу 1,3 мільйона

В Одесі під заставу 1 млн грн звільнено з-під варти колишнього військового комісара області Юрія Піскуна, затриманого за підозрою в отриманні хабара в червні 2015 року.

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Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сьогодні Піскуна звільнено із СІЗО у зв'язку з внесенням застави 1,3 млн грн. Заставу за фігуранта внесли родичі.

Як повідомив у Facebook керівник регіональної організації «Правого сектору» Сергій Стерненко, який прибув до СІЗО під час виходу Піскуна, за підслідним приїхала дружина, яка поскаржилася присутнім активістам на важке життя і на те, що її чоловік хворий.

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«Сама приїхала на BMW. На питання, звідки стільки майна, вона відповідає, що у них нічого немає... На питання, чи відомо екс-воєнкому області, звідки знайшли 1,3 млн грн на заставу, він відповів, що це його родичі зібрали, в тому числі 70(!) племінників», - зазначив Стерненко.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року в Одесі при отриманні хабара 1,7 тис. дол. було затримано обласного військового комісара і його підлеглого. Як повідомили в прес-службі СБУ, затримані вимагали від двох призовників зазначену суму за ухилення від мобілізації.