11 вересня у Львові урочисто відкриється 15-та Національна книжкова виставка-ярмарок «Форум видавців у Львові», що триватиме чотири дні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, цього року організатори «Форуму видавців» закличуть вітчизняних видавців та представників книготорговельних організацій до обговорення однієї з найактуальніших проблем, властивих українському книжковому ринкові – «Статистика та аналіз книжкового ринку».

Президент ГО «Форум видавців» Олександра КОВАЛЬ зазначила, що «на жаль, ніхто в Україні не може сказати, скільки книжок видається, а головне – скільки їх продається. Загальна кількість назв не є тим показником, за яким можна визначати читацький, споживчий попит та його пріоритети. І тільки статистика роздрібного продажу може допомогти у такому аналізі».

У рамках цьогорічного форуму відбудуться: конкурс «Найкраща книга Форуму видавців», третій Міжнародний літературний фестиваль «Література в еру мас-медіа», бізнес-форум «Український книжковий ринок. Значення статистичної та аналітичної інформації для ефективного розвитку», перший відкритий чемпіонат України зі швидких шахів серед українських письменників та видавців пам’яті Степана Попеля.

Форум видавців на запрошення організаторів відвідає визнаний експерт, письменник, журналіст Лукаш ҐОЛЕМБЄВСЬКИЙ, який вже десять років займається статистикою польського книжкового ринку. Спеціальним гостем Літературного фестивалю буде російський письменник, автор «Голубого сала» Владімір СОРОКІН.