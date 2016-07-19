Абітурієнти подали вже понад мільйон заяв до вишів - МОН

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що лише за 18 липня 59,5 тис. абітурієнтів встигли подати 192,4 тис. заяв.

Загалом же на бакалаврат вже подали документи більш як 147 тис. абітурієнтів, що становить близько 55% від загальної кількості осіб, які зареєструвалися на ЗНО цього року.

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"Кількість зареєстрованих на ЗНО – орієнтовна цифра для розуміння того, скільки осіб вступатиме в цьому році до вишів. Зрозуміло, що не всі подолали поріг "склав/не склав" з потрібних предметів. Хтось складав ЗНО для себе і не збирався вступати. Зрештою, є абітурієнти, які в цьому році вступають до вишів за квотами та не складають ЗНО – лише вступні випробування у вибраному університеті. Таким чином, зареєстровані у ЗНО – не точна цифра для оцінки кількості бажаючих вступити на бакалаврат, але для загального розуміння вона підходить", - пояснив директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Олег Шаров.

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Також він зазначив, що вступна кампанія цього року зберігає позитивну динаміку порівняно з минулим роком, адже навіть попри скорочення кількості випускників шкіл на 7%, станом на сьогодні більша кількість абітурієнтів встигли подати документи порівняно з аналогічним періодом вступної кампанії 2015 р.

Так, за допомогою електронної форми подачі документів абітурієнти вже подали 724,9 тис. заяв. З них 661,6 тис. – заяви на бакалаврат, 57,9 тис. – заяви на магістратуру, 53,3 тис. – заяви на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст". Майже 423,5 тис. заяв було подано в паперовій формі до приймальних комісій вишів.

Зазначається, що заяви на вступ до ВНЗ можна буде подавати ще 9 днів – до 18.00 27 липня.