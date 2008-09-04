У Києві - нова Еліта-центр

У Києві працівники УБОЗ викрили чергову аферу на ринку нерухомості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, відділ розслідування особливо важливих справ слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві завершив розслідування кримінальної справи, порушеної за матеріалами столичного УБОЗ за ч.5 ст.191 (привласнення та розтрата чужого майна) щодо генерального директора ЗАТ НВО "Україна" Юлії ПОНОМАРЬОВОЇ, 1939 року народження, уродженки Курської області РФ, громадянки України.

У повідомленні зазначається, що ЗАТ НВО "Україна" виступало замовником будівництва житлового багатоповерхового будинку в м. Києві по проспекту Науки №208. За даними слідства, кошти, отримані від фізичних осіб – інвесторів будівництва – майже 2 млн. гривень - гендиректор вказаного ЗАТ, зловживаючи службовим становищем, фактично привласнила. Наразі встановлено 54 потерпілих у цій кримінальній справі.

У квітні 2008 року Ю.ПОНОМАРЬОВІЙ було висунуто звинувачення у скоєнні злочину, санкції за який передбачають до 12 років позбавлення волі. За рішенням суду, як міру запобіжного заходу звинуваченій було обрано підписку про невиїзд, але вона перестала з’являтися на виклик слідчого, відтак наприкінці серпня її офіційно оголошено у розшук.

Правоохоронці звертаються до громадян, якщо комусь відомо місцезнаходження обвинуваченої Ю.ПОНОМАРЬОВОЇ, прохання - повідомити за номерами: 521-66-45, 521-66-71, 521-66-82 або 02.