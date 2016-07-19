ДТП на трасі "Одеса - Рені": один загиблий, двоє постраждалих
18:04, 19 липня 2016Суспільство
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Можливою причиною аварії називають задимлення проїзної частини.
Можливою причиною аварії називають задимлення проїзної частини / dumskaya.net
Сьогодні, 19 липня, на трасі "Одеса-Рені" в районі села Монаші сталася масштабна аварія, повідомляє Думская.net.
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"Учасниками ДТП стали три вантажних автомобіля, два легковики і два мікроавтобуси, один з яких слідував за маршрутом "Ізмаїл-Одеса", - йдеться в повідомленні з посиланням на очевидців.
На даний момент відомо про одного загиблого. Щонайменше дві особи отримали травми. Серед пасажирів рейсового автобуса постраждалих немає.
Можливою причиною події називають задимлення проїзної частини в результаті пожежі на придорожньої території.
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