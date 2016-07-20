У Нацполіції поки не мають версій причин загибелі журналіста Шеремета (фото)
09:13, 20 липня 2016Суспільство
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Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявляє, що розслідування смерті відомого журналіста Павла Шеремета є для неї справою честі.
Деканоїдзе: Розслідування загибелі Шеремета – це для мене справа честі / Фото УП
Про це вона сказала, прибувши на місце поліції у середу вранці, передає "Українська правда".
"Ви прекрасно розумієте, що для мене "Українська правда". Павло Шеремет був для мене хорошим знайомим. Він – перша людина, кому я дала інтерв’ю. він був дуже хорошим журналістом, тому для мене це буде справою честі", - заявила Деканоїдзе.
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Вона додала, що наразі версій поки немає. "Але ми працюємо, щоб з'ясувати, що сталося", - сказала вона.
Деканоїдзе: Розслідування загибелі Шеремета – це для мене справа честі / Фото УП
Як повідомляв УНІАН, у середу вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
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