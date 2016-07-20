УПЦ КП закликає не застосовувати насильства до учасників "хресної ходи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

"Ми закликаємо усіх тих, хто вважає, що ця хода є чимось недобрим, у жодному випадку не застосовувати жодного насильства. І не піддаватися на жодні провокації. Бо ми не виключаємо того, що одним із варіантів розвитку подій навколо цієї ходи її куратори з Росії мають якісь провокації", - сказав архієпископ і додав, що "вони у цьому є майстрами – робити якісь гіркі погані речі".

Він наголосив на необхідності сприяння тому, аби захід Московського патріархату завершився мирно.

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"Сподіваємося, що правоохоронні органи виявляють і будуть виявляти достатню пильність і увагу для того, щоб попередити будь-які спроби провокацій", - зауважив речник.

Як повідомлялося, на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях стартувала "хресна хода за мир", організована УПЦ МП. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Києві з боку деяких учасників «хресної ходи».