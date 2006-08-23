Жванія і Суркіс відпочивають у Монако (фоторепортаж)

10:58, 23 серпня 2006
Суспільство
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Очікується підсилення українського десанту

Монако поступово стає південною столицею українських олігархів. Готель"Мерідієн" – епіцентр тусовки пострадянського простору.

Як колись зізнався Віктор Медведчук, саме тут він зупиняється уже багато років. У фойє "Мерідієн" стоїть гул – від російської мови. На паркінгу – "Ламборджині" з російськими номерами.

Цей готель – єдиний, який має свій приватний пляж у Монако. За традицію, закладеною ще десять років тому, коли ці люди почали їздити на відпочинок у Туреччину, власний пляж є обов’язковою умовою комфорту.

Саме біля цього готелю об`єктив фотокамери спіймав сімейство екс-міністра з надзвичайних ситуацій Давида Жванії.

Залишалося незрозумілим, як Жванія опинився у Монако на власному "Бентлі". У нього в родині водить машину дружина, але складно уявити, щоб вона переганяла її за три тисячі кілометрів. Виявилося, що це зробив київський салон, який надає такий сервіс – вантажить машини на треки та везе їх у будь-яку точку Європи .

Тут же в Монако відпочивають інші міністри першого постреволюційного уряду Володимир Шандра і Павло Ігнатенко, соратник Тимошенко Євген Сігал. Неподалік, на Антибі, бачили Олександра Третьякова і главу СБУ Ігоря Дріжчаного.

У Каннах прямо на бульварі Круазет кореспондент "Української правди" зіткнувся з губернатором Запоріжжя Євгеном Червоненком. Він попросив себе не фотографувати, повідомивши, що проходить тут лікування.

На авеню Принцеси Грейс припаркований "Майбах" із київськими номерами. Поруч  - старший Суркіс з онуком і молодою дружиною . 

 

Суркіс заявив, що машина не його. За інформацією УП, він не збрехав – тому що цією машиною користується... Віктор Медведчук.

Під кінець цього тижня очікується підсилення українського десанту в Монако – там відбудеться матч на суперкубок УЄФА, де, крім Рината Ахметова, збираються бути присутні ще кілька власників футбольних клубів України.

Українська правда

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