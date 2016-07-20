На румунському кордоні затримали батька та сина, що серед ночі знімали з дрона "як живуть люди в ЄС"

Як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону, з’ясувалося, що затримані є батько із сином - це 45- та 21-річний жителі Хмельницької області.

На флеш-карті пам’яті квадрокоптера було виявлено відео зйомку, яка містила ділянку кордону в межах відповідальності відділу прикордонної служби "Порубне".

Читайте такожВійна з дронами: в Києві затримали чоловіка, що запустив квадрокоптер біля АП

"Чоловіки намагались довести правоохоронцям, що вони просто для себе вирішили познімати, як живуть люди в Євросоюзі. Правда, чому таку зйомку вони проводили серед ночі, чітко пояснити не змогли", - сказано в повідомленні.

На місце події були викликані співробітники управління СБУ в Чернівецькій області.