В ГПУ попередили киян про можливі провокації у найближчі дні: масові акції лише з металодетекторами

Луценко запропонував посилити увагу за масовими акціями у столиці найближчим часом. Про це він заявив під час наради силовиків з президентом України, повідомили у прес-службі глави держави.

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«Я не думаю, що ми повинні щось забороняти, але будь-які акції у найближчий час повинні організовуватися з застосуванням рамки металошукачів. Надто багато інформації надходить про можливі провокації у найближчі дні, і у зв’язку з сьогоднішньою страшною подією з Павлом це може дійсно бути частиною якогось більшого плану», - сказав він.

В свою чергу голова СБУ Василь Грицак повідомив, що силові структури із залученням найкращих фахівців проводять скоординовані слідчі дії. «Ми маємо базу даних застосування саморобних вибухових пристроїв. Розраховуємо на допомогу і консультативну, і практичну наших іноземних партнерів», - зауважив він. За його словами, СБУ буде працювати над версією, що метою вбивства журналіста була дестабілізація ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Павло Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство, вчинене в спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Шеремет останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".