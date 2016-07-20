"Слава Україні": в Сімферополі пам'ятник Шевченку розмалювали у кольори українського прапора (фото)
15:54, 20 липня 2016Суспільство
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В окупованому Сімферополі невідомі розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку в кольори українського прапора.
Соцмережі
Фото пам'ятника із зображеним на ньому тризубом і трафаретним написом «Слава Україні» з'явилися вранці, повідомляє Крыминформ. Також Кобзареві пофарбували жовтою і синьою фарбою вуса.
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Соцмережі
В даний час більша частина фарби вже змита, біля пам'ятника чергує група поліцейських.
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