"Слава Україні": в Сімферополі пам'ятник Шевченку розмалювали у кольори українського прапора (фото)

В окупованому Сімферополі невідомі розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку в кольори українського прапора.

Фото пам'ятника із зображеним на ньому тризубом і трафаретним написом «Слава Україні» з'явилися вранці, повідомляє Крыминформ. Також Кобзареві пофарбували жовтою і синьою фарбою вуса. Читайте такожВ окупованому Севастополі повалили пам'ятник маленькому Леніну (фото) В даний час більша частина фарби вже змита, біля пам'ятника чергує група поліцейських.

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