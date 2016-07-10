У Мюнхені вкотре осквернили могилу Бандери (фото)

22:30, 10 липня 2016
Суспільство
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Пам'ятник на могилі облили чорною фарбою.

Фото facebook/vadym.kostiuk

У Мюнхені в черговий раз осквернили могилу лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

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Про це генеральний консул України Вадим Костюк повідомив в Facebook.

«Нелюди сьогодні знову осквернили в Мюнхені могилу Степана Бандери...», - написав він.

Фото facebook/vadym.kostiuk

На фото, розміщеному Костюком, видно, що пам'ятник на могилі облили чорною фарбою.

Як повідомлялося, могилу Бандери в Мюнхені неодноразово оскверняли вандали.

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