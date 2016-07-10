У Мюнхені вкотре осквернили могилу Бандери (фото)
22:30, 10 липня 2016Суспільство
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Пам'ятник на могилі облили чорною фарбою.
Пам'ятник на могилі облили чорною фарбою / Фото facebook/vadym.kostiuk
У Мюнхені в черговий раз осквернили могилу лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
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Про це генеральний консул України Вадим Костюк повідомив в Facebook.
«Нелюди сьогодні знову осквернили в Мюнхені могилу Степана Бандери...», - написав він.
Могилу Бандери в Мюнхені неодноразово оскверняли вандали / Фото facebook/vadym.kostiuk
На фото, розміщеному Костюком, видно, що пам'ятник на могилі облили чорною фарбою.
Як повідомлялося, могилу Бандери в Мюнхені неодноразово оскверняли вандали.
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