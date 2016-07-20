Вбивство журналіста Шеремета: СБУ озвучила подробиці вибуху та 4 основні версії слідства

Про це у Facebook повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

«Розглядається 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації); замах на Олену Притулу», - написав Тандіт.

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Він зазначив, що, за попередніми даними, під час вибуху автомобіля, на якому їхав журналіст, використовувався вибуховий пристрій з дистанційним управлінням, прикріплений під водійське сидіння.

«Ми можемо говорити про цілі, про яку вже сказав В.Грицак: мета вбивства – дестабілізація ситуації в Україні», - також написав Тандіт.

Він підкреслив, що важливо дати можливість силовикам розкрити цей злочин і попросив «псевдоправдолюбців не використовувати цю трагедію у своїх корисливих цілях».

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".