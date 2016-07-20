Чубаров про реакцію російського МЗС на вбивство Шеремета: цинічне глузування з України

Про це Чубаров заявив у коментарі кореспонденту УНІАН під час акції із вшанування пам'яті Шеремета на Майдані Незалежності у Києві.

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“Я не дуже хотів би розмірковувати зараз про те, кому може бути вигідним цей злочин. Багато кому. Потрібно шукати справжні причини. Перша реакція офіційного представника МЗС Росії Захарової - це цинічне глузування з України. І це сказала представник країни, в якій з 1991 року вбито близько 350 журналістів, і вона при цьому називає Україну «могильником для журналістів». Керівництво Росії радіє цьому злочину”, - сказав Чубаров.

Окрім того, він додав, що першопричиною теракту проти Шеремета є війна Росії проти України.

“Головне зараз - щоб люди зрозуміли, що потрібно мобілізуватися, тому що йде війна. Українське суспільство не мобілізоване на війну, як і влада. І відповідно ті, хто проти нас, шукатимуть нові й нові форми, щоб розхитувати ситуацію, провокувати паніку, але ми не повинні цьому піддаватися. Зараз не потрібно ні істерик, ні паніки, ні взаємних обвинувачень”, - сказав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".