Порошенко привітав жителів трьох міст із другою річницею визволення від російських бойовиків

11:20, 22 липня 2016
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав жителів Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного Луганської області з другою річницею визволення від російських бойовиків.

Фото УНИАН

Про це йдеться у повідомленні президента в Twitter.

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”Вітаю мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного із другою річницею звільнення від російських бойовиків!”, - написав голова держави.

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