Порошенко привітав жителів трьох міст із другою річницею визволення від російських бойовиків
11:20, 22 липня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав жителів Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного Луганської області з другою річницею визволення від російських бойовиків.
Несколько городов Донбасса отмечают годовщину освбождения от боевиков / УНИАН
Про це йдеться у повідомленні президента в Twitter.
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”Вітаю мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного із другою річницею звільнення від російських бойовиків!”, - написав голова держави.
Вітаю мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного із другою річницею звільнення від російських бойовиків! pic.twitter.com/hiYZyUjzx4— Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2016
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