Порошенко привітав жителів трьох міст із другою річницею визволення від російських бойовиків

Президент України Петро Порошенко привітав жителів Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного Луганської області з другою річницею визволення від російських бойовиків.

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