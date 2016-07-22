Сьогодні виберуть міста-фіналісти на проведення Євробачення-2017

На засіданні члени організаційного комітету проаналізують презентації та відберуть два міста, в які представники Європейського мовного союзу приїдуть з інспекцією. А місто-переможець організатори обіцяють оголосити 1 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня у прямому ефірі відбулися презентації від міст-претендентів на проведення європейського пісенного конкурсу від Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Харкова і Херсона.