Фіналістами конкурсу на проведення "Євробачення-2017" стали Київ, Одеса та Дніпро (відеопрезентації)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник гендиректора НТКУ Вікторія Романова після засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення».

"Це - столиця України Київ, це - Дніпро, і це південна столиця - Одеса", - сказала вона.

Як повідомив міністр культури Євген Нищук, члени оргкомітету вирішили, що у фіналі конкурсу візьмуть участь три міста, а не два, як планувалося раніше.

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Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі «Євробачення-2016», що відбувся 14 травня у Стокгольмі.

Таким чином, наступне «Євробачення» прийматиме Україна.

Бажання прийняти у себе міжнародний конкурс висловили Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон.

Кабінет міністрів оголосив конкурс серед міст, які претендують на проведення «Євробачення-2017».