"Євробачення-2017": місто-господаря конкурсу оголосять 27 липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури Євген Нищук після засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення».

"27 липня з 12-ї до 13-ї години країна буде вже знати місто, в якому буде проводитися "Євробачення". Я думаю, що це на краще, тому що не можна губити жодного дня і тягнути далі", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі «Євробачення-2016», що відбувся 14 травня у Стокгольмі.

Таким чином, наступне «Євробачення» прийматиме Україна.

Бажання прийняти у себе міжнародний конкурс висловили Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон.

Кабінет міністрів оголосив конкурс серед міст, які претендують на проведення «Євробачення-2017».

Фіналістами конкурсу стали Київ, Одеса та Дніпро.