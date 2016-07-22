На Одещині, впавши до колодязя, загинуло двоє осіб

До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового поліції, що в Одеській області на території Іванівського району в селі Причепівка людина впала до колодязя, пише Depo.ua з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України в Одеській області.

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До місця виклику прибув аварійно-рятувальний підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області.

Було встановлено, що на глибині 12 метрів у воді знаходяться тіла двох місцевих жителів без ознак життя.

Рятувальники за допомогою водолазного спорядження та мотузок підняли тіла загиблих на поверхню. Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.