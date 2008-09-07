Вакцинація від краснухи, яка призвела до смерті дитини, – злочин

Вакцинація від краснухи навесні цього року, яка призвела до смерті дитини, – злочин.

Це довела спеціальна слідча комісія 2 місяці тому. З’ясували, що саме індійський препарат призвів до захворювань та смерті серед дітей, передає ICTV. Однак усі ці висновки досі не оприлюднені офіційно. Верховна Рада не знайшла часу на розгляд результатів слідства.

Скасувати щеплення проти кору та краснухи та повернути індійські ліки міжнародним організаціям закликає спеціальна парламентська слідча комісія. Її висновок однозначний: примусова вакцинація навесні була злочином. Також комісія встановила, що смерть Антона Тищенка із Краматорська спричинена саме індійським препаратом.

Звіт слідчої комісії вже два місяці як зареєстрований у Верховній Раді, однак коли відбудеться офіційне оприлюднення висновків - невідомо. Голова комісії Віктор Корж переконує, що у будь-якому випадку в Україні щеплення цією вакциною не проводитимуть.

Віктор Корж, голова тимчасової парламентської слідчої комісії: "Ми категорично не припустимо продовження цієї вакцинації до повних процедур дослідження цієї вакцини. Це непрості процедури - хімічний аналіз, клінічні випробування, десь півроку її термін зберігання дозволяє це робити".

Саме за якість вакцини при тривалому зберіганні хвилюються лікарі. Професор-імунолог Катерина Гаркава переконана, що продовження щеплення може стати фатальним для українців.

Катерина Гаркава, імунолог: "Вакцина зберігається в холодильних установках, як відомо, у райцентрах періодично вимикають електроенергію. Якщо буде втрачений температурний режим, то яка буде якість цієї вакцини?".

Громадські організації об’єднано не підтримують примусового щеплення проти кору та краснухи. З цього приводу провели національні слухання, однак жодного представника Міністерства охорони здоров’я на обговоренні не було.

Лариса Ляхоцька, голова Всеукраїнського жіночого товариства ім. О.Теліги: "На сьогодні є факти, що лікарі самі радять тихенько своїм знайомим не робити щеплення. Міністерство не прийшло сьогодні нічого сказати, ми ж не знаємо, яка позиція міністерства".

Чиновники МОЗу відмовляються від коментарів: чекають на офіційні висновки парламентської слідчої комісії. У травні від позапланової тотальної імунізації постраждало майже 200 дітей, один підліток помер.