На Одещині затримали злодія в законі "Цруці" (відео)

Вона зазначила, що в суботу, 23 липня, в Одеській області був затриманий і відправлений до Грузії раніше судимий «злодій в законі» на прізвисько «Цруці», 1972 року народження, передає прес-служба Нацполіції.

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«Грузинська сторона була проінформована про даний факт», – зазначила Хатія Деканоідзе.