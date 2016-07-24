На Одещині затримали злодія в законі "Цруці" (відео)

11:41, 24 липня 2016
Суспільство
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44-річного чоловіка на прізвисько «Цруці» вже відправлено до Грузії. Про це повідомила глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе.

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Вона зазначила, що в суботу, 23 липня, в Одеській області був затриманий і відправлений до Грузії раніше судимий «злодій в законі» на прізвисько «Цруці», 1972 року народження, передає прес-служба Нацполіції.

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«Грузинська сторона була проінформована про даний факт», – зазначила Хатія Деканоідзе.

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