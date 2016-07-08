СБУ затримала впливового грузинського "злодія в законі", що відпочивав на закарпатському курорті

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник, раніше неодноразово депортований з України, відпочивав на одному з курортів Західної України. За інформацією спецслужби, "Курша", "коронований" у 1992 році як один з найвпливовіших "злодіїв у законі", має тісні зв’язки з кримінальними колами у Росії, країнах Закавказзя та за кордоном.

Зі слів затриманого, він в’їхав до України з невизнаної Придністровської Молдавської Республіки поза пунктами пропуску.

Співробітники спецслужби зафіксували спроби кримінальних кіл через правоохоронні органи "вирішити питання" звільнення "Курші".

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Найближчим часом СБУ планує примусово видворити "злодія в законі" з подальшою забороною в’їзду до України терміном на 5 років.

Як повідомив на брифінгу в Києві голова СБУ Василь Грицак, затриманий за останні 4 роки 4 рази незаконно прибував в Україну і видворявся з неї.

У свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко висловив думку, що є необхідність разом з Міністерством внутрішніх справ ініціювати перед Верховною Радою ухвалення такого закону, щоб правоохоронні органи "постійно не полювали на таких осіб, не видворяли, щоб потім знову полювати".