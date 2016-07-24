В Одесі невідомі намагалися закидати Савченко яйцями (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в центрі Одеси сотні людей прийшли на мітинг, в якому бере участь Савченко.

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Мітинг відбувається на Думській площі, біля будівлі мерії. Савченко виступала з імпровізованої сцени, яка встановлена на площі, де більш як три місяці відбувається безстрокова акція протесту проти міського голови Геннадія Труханова.

Присутні задавали різні питання, на які Савченко відповідала. В цей час невідомі чоловіки спробували спровокувати конфлікт, зокрема, почали кидати в депутата курячі яйця, але промахнулися.

Зловмисників затримала поліція.

Савченко зайшла в будівлю мерії, за її словами, для проведення зустрічі з керівництвом міста.

Присутні чекають депутата, щоб дізнатися про результати бесіди. Громадський порядок на Думській площі підтримує велика кількість правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня в Одесі на Думській площі біля будівлі мерії активісти почали безстрокову акцію «Одеса без Труханова».

15 квітня депутат Верховної Ради восьмого скликання Єгор Фірсов обнародував фотокопії документів, що підтверджують російське громадянство мера Одеси. Труханов цю інформацію спростовує.

26 квітня невідомі розгромили наметовий табір активістів, який пізніше було відновлено.