Азаров має плани на бюджет наступного року

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що в Держбюджеті на 2007 рік буде передбачено підтримку енергетичного машинобудування. Про це він сказав у ході наради з питань розробки термінових заходів з розвитку вітчизняної енергомашинобудівної галузі, насичення внутрішнього ринку якісною продукцією вітчизняного виробництва і підвищення її конкурентоспроможності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінфіну України, на нараді обговорювалися питання поточного стану електроенергетики України.

За словами М.АЗАРОВА, критичне старіння основних фондів ТЕС, ГЕС і АЕС, екологічна ситуація потребують термінових заходів для створення і виробництва сучасного устаткування для модернізації і підтримки в належному стані вітчизняної енергетики.

Перший віце-прем`єр-міністр заявив, що останні декілька років енергомашинобудівний комплекс не тільки втратив свої позиції на світовому ринку, а й значно скоротив виробництво і модернізацію енергетичного устаткування для вітчизняної енергетичної галузі.

Тому, на переконання М.АЗАРОВА, разом з поліпшенням структури ПЕК, підтримка базового для «великої» енергетики галузі енергетичного машинобудування – першочергове завдання політики держави.

Перший віце-прем`єр-міністр підкреслив, що, спираючись на досвід країн-лідерів, в технологічному прогресі саме держава повинна взяти на себе головну роль в запровадженні перспективних програм, модернізації й реконструкції.

За підсумками наради перший віце-прем`єр-міністр доручив Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінфіну і Мінекономіки під час формування Держбюджету України на 2007 рік передбачити фінансування заходів, відображених в Державній програмі розвитку машинобудування на період до 2011 року.

М.АЗАРОВ також доручив терміново розробити і в установленому порядку затвердити Державну програму реконструкції теплових електростанцій.

Крім того, міністерства одержали доручення під час внесення змін в Держбюджет-2006 і формування Держбюджету на 2007 рік пропрацювати питання щодо можливого цільового виділення коштів електростанціям для фінансування або пільгового кредитування невідкладних ремонтних робіт.