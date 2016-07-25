"За самовіддану працю": Полторак нагородив учасників "Сі Бриз-2016"

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, церемонія нагородження відбулась сьогодні в Одесі під час заходів з нагоди відкриття активної фази навчань.

Відомчі нагороди «За сприяння Збройним Силам України» одержали військовослужбовці Польщі, Румунії, Болгарії, США, Великої Британії, Греції, Грузії, Туреччини, Швеції, Фінляндії, Італії, Іспанії, Литви, Молдови та Норвегії.

Читайте такожЗіпсовані продукти і повна антисанітарія: Полторак раптово відвідав військову частину (фото, відео)

Також сьогодні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Полторак, міністр оборони Республіки Молдова Анатоліє Шалару відвідали есмінець ВМС США «Росс» та ознайомилися з організацією служби, озброєння та оснащення корабля.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Україні стартували навчання «Сі Бриз-2016». Темою навчань є проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому регіоні. Навчання заплановані в Одеській і Миколаївській областях і в північно-західній частині Чорного моря.

Навчання триватимуть до 30 липня.