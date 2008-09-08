Скільки коштує земля в передмісті Києва

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 1 до 8 вересня ц.р. зросла на 0,57%, або 38 дол., - до 6 тис. 728 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за цей період зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському районі - на 0,40% (42 дол.), до 10 тис. 529 дол./сотка; Обухівському - на 0,48% (40 дол.), до 8 тис. 244 дол./сотка; Бориспільському - на 0,58% (40 дол.), до 6 тис. 893 дол./сотка; Вишгородському - на 0,74% (44 дол.), до 5 тис. 952 дол./сотка; Броварському - на 0,81% (46 дол.), до 5 тис. 745 дол./сотка; Васильківському - на 0,85% (43 дол.), до 5 тис. 120 дол./сотка; Бородянському - на 0,74% (21 дол.), до 2 тис. 863 дол./сотка; Кагарлицькому - на 0,49% (9 дол.), до 1 тис. 815 дол./сотка; Баришівському – на 1,17% (16 дол.), до 1 тис. 356 дол./сотка; Макарівському - на 0,68% (18 дол.), до 2 тис. 634 дол./сотка і Фастівському районі - на 1,26% (18 дол.), до 1 тис. 415 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 26%, Бориспільському - 10%, Васильківському - 7%, Києво-Святошинському - 18%, Броварському - 10%, Обухівському - 4%, Бородянському - 6%, Вишгородському - 8%, Кагарлицькому - 4%, Баришівському – 5%, Фастівському - 2%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво за серпень ц.р. зросла на 1,13%, або на 75 дол. - до 6 тис. 690 дол. за сотку.

2007 року вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (2364 дол.) - до 5 тис. 864 дол. за сотку.